梁振英：任何人拒履行基本法规定职责中央有权谴责

中国全国政协副主席、前香港特首梁振英在个人面簿说，《基本法》规定了立法会等机关的职责，任何人拒绝履行《基本法》规定的职责，包括钻《议事规则》的空子，中共中央绝对有权谴责。

综合香港电台网站与梁振英面簿的消息，中国国务院港澳办及香港中联办昨日批评反对派议员瘫痪立法会内委会，有违就职誓言，可能涉嫌公职人员行为失当。民主派就回应，香港内部事务应由香港自行处理，要求港澳办及中联办慎事自重，恪守基本法与一国两制。

梁振英反驳民主派议员指事件“属香港内部事务”，认为明显是误导。他批评公民党法律界议员郭荣铿，在主持内会主席选举时故意拖延，并非由于不懂程序，也不是工作效率问题，而是为了个人的政治利益，昭然若揭。

梁振英质疑郭荣铿、公民党以及民主派议员的回应转移视线，只字不提有没有拉布、为什么拉布、拉布“揽炒”到何时何日。

而昨天被点名批评的公民党法律界议员郭荣铿，则对中央部门高调干预尤其是立法会事务表示遗憾，他认为这是明显违反基本法，破坏一国两制。

郭荣铿在香港电台节目《千禧年代》上说，违反公职人员行为失当属刑事，要指控一个人涉嫌违反该罪行，就一定要有清楚证据，反问自己违反就职誓言哪个部分，认为中央昨日提出的言论属政治说话，但以法律包装，是欲加之罪何患无辞，他不会猜测律政司是否会跟进。

郭荣铿说，他作为内会主持，不会扼杀议员发言权利，多名议员在会议上发言，是因为他们忧虑中央知道立法会换届后，建制派可能失去立法会的主导权，因此想趁此时期，先通过基本法23条及国歌法等。

被问会否担心当局会以此取消议员资格，郭荣铿说不会猜测。对于有建制派提出应再修改立法会议事规则，他说之前修改时已弄得满成风雨，反问是否要再劳师动众，认为应寻求政治解决方法。