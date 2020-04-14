李强任武汉副市长 曾直播推介周黑鸭

武汉市政府今天（14日）调整领导班子，新任命李强为武汉市副市长，同时因工作变动免去陈劲超的武汉市人民政府秘书长职务；任命张忠军为武汉市人民政府秘书长。

综合《长江日报》与《新京报》报道，生于1962年3月的李强是河南上蔡人，曾任湖北省委办公厅经济处副处长、武汉市委政策研究室副主任等职，其间曾挂职任应城市副市长。李强后来出任武汉市委宣传部副部长，并于2005年4月明确为武汉市正局级。此后又调至武汉市江汉区，先后任区长、区委书记。

2015年，李强调至高校任职，出任江汉大学党委副书记、校长。两年后，2017年，李强任江汉大学党委书记。

在当时的干部大会上，时任武汉市委常委、组织部部长杨汉军在讲话中指出，李强担任江汉大学校长以来紧跟高校教学体制改革发展的新形势，注重更新办学观念，不断提升办学水平，全面推进开放合作，切实提高教学质量，江汉大学的各项工作取得了明显成绩，学校连续三年被评为全市绩效考评立功单位。江汉大学工作和李强个人得到湖北省委、武汉市委的充分肯定。

2019年12月，湖北省委组织部发布干部任前公示，李强拟提名为武汉市政府副市长人选。

近期，李强多次以武汉市政府党组成员身份出席活动。在武汉“解封”首日，李强还走进直播间“带货”。

4月8日，李强走进直播间，介绍武汉城市重启、企业复工复产、政府政策扶持等方面情况，同时为湖北优质特产“站台吆喝”。李强向直播间的观众坦言：“疫情期间，我跟很多武汉市民一样想念热干面。城市解封，市民可以走出家门过个早，吃上一碗热气腾腾、香喷喷的热干面，这是一种实实在在的小确幸。”

另一方面，此次履新武汉市政府秘书长的张忠军生于1971年9月，长期在武汉工作。历任汉阳区委办公室主任、汉南区委常委、政法委书记、组织部部长、统战部部长等职。

张忠军于2011年调任武汉市纪委副书记，任职三年，于2014年任武汉市政府法制办主任。

两年后，张忠军出任武汉市政府副秘书长，一年后调任江岸区区长，至此番调整。