台湾导演钮承泽性侵女助理判刑四年

台湾导演钮承泽被控性侵剧组女助理案中被告钮承泽不认罪，但赔付被害人“七位数”和解金，声称误以为与被害人有情愫等，请法官判他缓刑，检方论告认为，钮不认罪又将犯罪行为归责被害人承受，求刑三年四个月。钮承泽今天（14日）上午依强制性交罪被判坐牢四年。可上诉。

据联合新闻网报道，钮承泽在性侵案侦查阶段，通过剧组人员尝试以赔付相当于一年薪水的60万元（新台币，下同，约2.8万新元）给被害人，让风波落幕，被对方拒绝，去年9月性侵案审判中，与被害人在庄姓女律师的见证下，给付达“七位数”的调解金，这笔因官司产生的代价，事实上是“200多万元”，且是讨价还价的结果。

上月，台湾法院开辩论庭，钮承泽主张以为女助理知道自己喜欢她，因此没有主观犯意，还认为既然已经成立调解、被害人身心损失获得补偿，盼合议庭给予缓刑宣告。

公诉检察官则认为，被害人是电影剧组一员，与钮承泽有上下隶属职场关系，被害人没有反抗只是为了保住工作而已，钮不认罪，犯后态度不佳，不能量以法定最低刑，求刑三年四个月。

台北地检署指控，钮承泽执导电影“跑马”认识被害人，2018年11月23日，剧组原订召开工作会议，钮临时取消会议，改邀友人到家里聚会，并借机请剧组人员带同被害人到场；11月24日凌晨，剧组人员离开，被害女子一人独留钮承泽家中。

钮在剧组人员离去后，将被害女子强压在沙发上，强脱衣裤，以手指插入被害女子下体，被害人事发后由室友陪同前往医院验伤、采证，向警方报案。

检警侦查，被害女子胸部上残留的微物迹证为唾液，检体DNA与钮承泽相符，被害人下体虽然无验出与钮承泽DNA相符的微物迹证，却有新撕裂伤，且被害女子四肢出现新瘀伤，采信被害人指述，认定钮涉强制性交罪，将钮起诉。