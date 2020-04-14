彭博：中国一季度贸易料呈“衰退式”顺差

在疫情的冲击下，中国的国际收支状况可能继续恶化，市场将努力从即将公布的贸易数据中寻找线索。近期人民币汇率反弹乏力，资金外流压力也是市场的顾虑之一。

据彭博社报道，中国海关总署今日将公布3月份进出口数据。今年头两个月录得贸易逆差之后，3月份进出口预计继续双双萎缩，但有望恢复所谓“衰退式”顺差。此前的海关数据显示，以美元计1-2月出口同比大幅下降17.2%，进口下降4%，贸易逆差71亿美元（100亿新元）。

国际市场3月份巨幅震荡，全球投资者在恐慌情绪下面临美元流动性紧张，同期中国资本账户也出现比较明显的流出迹象，陆港通每日资金流动数据显示当季累计流出逾2000亿人民币（400亿新元）。通盘考虑经常账户和资本账户情况，一季度国际收支整体恶化的可能性较大。

根据彭博汇总的预测中值数据，截止北京时间周一下午4点，市场预测以美元计的3月进、出口分别为同比萎缩13.9%和9.8%，贸易顺差200亿美元。

从经常项目看，此前国家外汇局管理局公布的数据显示，1-2月经常项目货物和服务贸易分别录得逆差约52亿美元和逆差约326亿美元，合计逆差377亿美元。这意味中国一季度经常项目若要保持顺差，3月份单月货物和服务贸易需要实现超过377亿美元规模的顺差，这在新冠疫情席卷全球并冲击全球经贸活动之际，绝非易事。

从资本项目看，综合陆港通数据，一季度股票互联互通口径下累计流出合人民币2265亿元；以中债和上清所债券托管数据统计，一季度境外投资者累计增持中国债券734亿元，这意味着一季度股债市场的净流出资金可能高达约1500亿元人民币。进入4月以来，这一情况有所好转，北向资金月初以来呈现净流入。