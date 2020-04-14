王毅：中非友谊坚如磐石 不受一时一事影响

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（13日）同非盟委员会主席法基通电话。王毅说，中非友谊坚如磐石，不会受一时一事影响。

据《新京报》报道，王毅表示，中非是全面战略合作伙伴，应当加强协调合作，携手应对疫情这一共同的挑战。在中国抗疫斗争艰难时刻，非盟和非洲国家给予中方声援与帮助，明确反对个别国家将疫情政治化、将病毒标签化。这充分体现了中非患难与共的兄弟情谊和中非战略合作的高水平，中方对此铭记在心。

王毅指出，随着疫情发展，中方还会提供更多非洲需要的医疗物资，同非洲兄弟分享抗疫经验，向非洲派遣医疗专家组，并协助非方在华采购防疫物资，深化中非在公共卫生领域合作。“中方将坚定地与非方站在一起，同非洲兄弟姐妹团结奋战，直到非洲大陆彻底战胜病毒。”

王毅强调，中方致力于维护所有中外人员的健康和安全，对外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性作法。中国一贯坚持对非友好政策，双方是风雨同舟的好兄弟和好战友。中非传统友谊经历了历史和国际风云考验，）坚如磐石、牢不可破，决不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。当前形势下，中国和非洲国家比任何时候都更需要相互信任、相互支持、团结一致、共克时艰。