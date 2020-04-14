健康码或有漏洞 多地出现持湖北绿码被确诊患者

广州12日通报新增一例持湖北健康码确诊的冠病患者。这是第四例持湖北健康码“绿码”而核酸检测阳性的患者。此前，甘肃、惠州等地也出现持健康码的湖北输入确诊患者与无症状感染者。

深圳市卫生健康委员会二级调研员张亚飞表示，如果持湖北健康码的人，在个人申报、审核、离开湖北途中、抵达目的期间任何一个环节出现问题，都有可能出现被确诊的情况，但比例会极低。即使确诊后，其传染性会相对较弱，临床症状会相对较轻。

据《健康时报》报道，当前湖北人持湖北健康码绿码即可外出复工。据湖北省人社部门统计，截至3月28日，全省累计赴省外复工人员280万名。而随着武汉“解封”，这一数字还在增加。据悉，武汉“解封”当日，预计有5.5万余名旅客乘坐火车离汉。

随着湖北人在各地复工，截至4月13日24时，中国已有广州、惠州、甘肃三地出现四例持湖北健康码的确诊病例或无症状感染者。

湖北省防疫专家组成员、华科同济医院感染科主任医师宋建新认为，目前，各地几个病例的出现，湖北健康码应该是存在一定漏洞。但他也强调也不知道归谁负责。

根据《湖北健康码有关问题权威解答四十条》，湖北健康码是以个人健康数据为基础，由个人申报、后台比对，生成个人专属二维码。该二维码有绿、黄、红三种颜色，系统对比核验发现申请人记录为确诊病例、疑似病例、发热病例、无症状感染者，发放红码；发现申请人记录为在管的密切接触者，发放黄码；未查询到记录的申请人，发放绿码。

“一些无症状感染者，没有任何记录，这样就很难发现。在武汉也没有进行核酸检测，到了其他省一做发现是阳性，但这部分人非常少。”武汉大学公共卫生学院教授宇传华认为。

湖北健康码在落实分级分类差异化防控、严查严管“四类人群”、企业安全复工方面有非常重要的作用。张亚飞介绍，湖北健康码绿码目前是对健康人管理的最有效的办法，可以基本保证健康人员的出行。持有湖北健康码绿码的人有可能被确诊为患者，但比例会极低。即使确诊后，其传染性会相对较弱，临床症状会相对较轻。

张亚飞认为，由于是个人填报信息，为了获得绿码，在健康状态选项上进行瞒报，如有发热、干咳等，或出现健康问题没有及时对个人申报进行更新也是存在一定可能的。

为了多一层保障。目前广东省、河南省、湖北省宜昌市、四川省遂宁市等地对武汉市返程人员全部免费开展新冠肺炎核酸检测。江西新余市对湖北省返程人员免费提供核酸检测。