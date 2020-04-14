连花清瘟胶囊新增冠病轻型、普通型适应症

中国国家药局日前批准连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒新增适应症的申请。此次申请中，连花清瘟胶囊与颗粒获批增加“在冠病的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。”

据新京报14日报道，除了适应症，连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒在说明书中的“用法用量”项增加“冠病引起的肺炎轻型、普通型疗程七至十天。

生产该药物的以岭药业表示，连花清瘟胶囊此次新批处方药说明书，批件中未否定原非处方药的定位。公司和北京以岭将积极组织连花清瘟胶囊（颗粒）针对新适应症的市场推广工作。

今天（14）上午，以岭药业股价也继续近日的上涨势头，29.42元/股的午间收盘价创造了近期股价新高，4月13日，以岭药业涨停。

连花清瘟胶囊国内仅以岭药业获批，为国家医保甲类品种，先后17次被列入中国国家卫健委、中医药管理局发布的甲型流感、乙型流感、禽流感等呼吸道疾病相关诊疗方案的用药推荐。

冠病疫情暴发以来，以岭药业的连花清瘟胶囊（颗粒）先后被国家及20余个省市冠病诊疗方案推荐，在火神山、雷神山及方舱医院等医疗机构广泛使用。

钟南山院士团队此前在广东疫情防控发布会上表示，研究证实连花清瘟在体外有显著抑制冠病病毒的细胞病变效应；对新冠病毒感染细胞和诱导的TNF-A、IL-6等炎性因子过度表达有抑制作用。