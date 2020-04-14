加拿大已在中国建起医疗物资采购和供应网

“货物捷运”（Cargojet）公司的一架飞机当地时间4月11日降落在安大略省汉密尔顿机场，把从中国采购的将近一百万只加拿大急需的N95口罩运回了加拿大，这些口罩将有力地支持加拿大控制新冠疫情的努力。

据环球网引加拿大广播公司报道，这架型号为波音767的货运飞机是最近第三架从中国运回医用物资的加拿大飞机。

据悉，在疫情发生后，以加拿大驻华使馆为主的外交机构和咨询公司迅速在中国建立了一个“为加拿大制造”（made-for-Canada）的采购和供应网络，它以坐落在上海的一个仓库为物流中心，挑选了若干生产厂家，由这些厂家根据加拿大的需求，提供质量可靠的各类医用物资。

从口罩到防护服在内，加拿大有着巨大的需求，联邦政府采购部门与外交等各部门官员紧密配合，避开了那些不可靠的厂家或者唯利是图的中间商，也避免了其他国家的恶性竞争，确保了加拿大采购的医疗物资质量可靠，并且能够最终安全地运回加拿大。加拿大副总理方慧兰形容说，某些国家在中国抢购医用物资的行为简直就像到了当初的野蛮西部地区。

加拿大之所以能做到这一点，得力于有一位曾经长期在中国工作、对中国比较熟悉的大使——鲍道格（Dominic Barton），他曾经作为麦肯锡咨询公司的高官在中国长期工作，也曾经担任过中国开发银行的顾问。

加拿大联邦公共服务与政府采购部部长阿尼塔·阿南德承认，由于加拿大驻华使馆帮助，联邦政府才能够在中国从众多国际竞争者手中拿下订单，并如期把物资运回来。

与此同时，加拿大华人和华侨也通过他们各自的商业联系，帮助加拿大采购了很多中国的医用物资。