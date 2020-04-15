台湾广告登纽时 世卫13点声明回应

美国《纽约时报》今天刊登台湾民众募资的广告，文案提到台湾被世卫组织拒于门外；对此世卫提出13点声明回应，强调数十年来一直与台湾卫生部门保持技术交流。

据联合新闻网报道，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）近日指责台湾对他人身攻击，设计师聂永真、网络红人阿滴、沃草共同创办人林祖仪等人发动募资在纽时刊登全版广告，广告在当地时间14日刊出。

广告文案切成上下两块，分别以黑、白为底色。上半部以世卫英文缩写表达“谁”，提出问句WHO can help?（谁能帮忙？）；下半部答道Taiwan（台湾）。这封写给世界的公开信表示：“你们并不孤单，台湾与你们同在。我们知道你们的处境，知道这有多么艰难。台湾2003年受严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重创、被世卫组织拒于门外，对此体会甚深。”

WHO发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）今天以电子邮件回复中央社询问对此广告回应时，提出13点声明，且文章一开头强调WHO数十年以来一直与台湾的卫生当局（Taiwanese health authorities）保持定期技术交流。

在WHO提出13点回应中，贾撒列维克解释前8点说明台湾的卫生专家和部门如何与WHO互动及应对2019冠状病毒疾病全球大流行的实例。

首先是台湾有国际卫生条例（IHR）架构下的联系窗口，可以接收资讯、并直接向WHO总部更新讯息，也可以使用“事件资讯库平台”（EIS）。并说虽然注意到台湾的病例数相对其人口数属低，但WHO仍在密切关注事态发展。

此外，世卫依序提出的第2至第6点声明，包括台湾有卫生专家参加世卫2020年1月成立的交流系统，支持全球应对疾病工作、两位台湾专家参加WHO今年2月举行的全球研究与创新论坛、台湾流行病学培训计划属于“全球流行病学与公共卫生防疫网”（TEPHINET）成员、WHO透过技术指导直接向台湾卫生部门通报情况、台湾专家和部门可以透过世卫网站及其他公开平台获取最新动态及资讯。

第7点声明提到WHO在台湾日内瓦办事处设有指定联络点，透过这一管道可以处理一般性问题，并在出现技术问题时协调。第8则是WHO透过“欧洲疾病预防管制中心”（ECDC）与台湾卫生部门互动。

贾撒列维克说明，第9至第13点声明则是解释WHO与台湾历年来针对全球不同健康议题的互动。例如第9点是2019年台湾专家受邀参加9次WHO技术会议，并参加其中的8次会议，为WHO多项议题上做出贡献，并争取让更多台湾专家参加2020年的工作。

第10至13点声明是台湾疫苗厂商为WHO成立的防范流感大流行框架做出贡献、且台湾专家为癌症研究发布重要出版物、台湾有一位专家列入“国际卫生条例”名册、在一系列其他问题上，双方针对各种实际和技术问题进行交流。