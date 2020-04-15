成都女护士称拒领导饭局被解聘 涉事主任被停职

成都医大医院一名尚在试用期的护士被解聘，她认为被解聘与拒绝领导的饭局有关并在网络曝光，引发关注。医院方面其后发布调查通报，涉事主任被停职。

据红星新闻报道，4月7日，离一个月的试用期结束还有8天，21岁的女护士小莉（化名）收到了医院领导詹主任的信息，“这两天就可以过来找我办离职”。在离职时，詹主任向她发信息称，“给你个忠告！做事学习可以慢，但是一定要领会领导并听从领导的指示去做……”。没有得到被解聘理由的小莉认为，被解聘与她此前拒绝詹主任邀请她去吃饭有关，并将自己的遭遇和与该主任的聊天上传网络。

涉事的詹主任和医院崔院长受访时曾表示，约饭是部门聚餐，小莉被解聘与拒绝吃饭没有关系。事件曝光之后，引发关注和争议。

成都医大医院昨天（4月14日）再次出面表示，经调查，詹主任约小莉吃饭并非部门聚餐，同时还约过另外的女护士，结合给小莉的“忠告”信息，院方认为其言行不当，对员工、医院及社会造成了不良影响。医院方面昨天发布通报，已停止了詹主任一切职务。

通报还称，涉事医护人员小莉于2020年4月8日解聘流程，符合医院正常规定。院方将加强医护人员的专业技能和素质培养，严把医护人员的入职门槛，杜绝此类事件再次发生。

医院的通报中未提到具体调查情况、结果以及对詹主任停职的原因。

成都市武侯区卫健局昨天表示，要求院方进一步梳理和排查，对全院职工尤其是管理层进行教育，提升管理服务能力。