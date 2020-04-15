中国九省市开展冠病病毒血清流行病学调查

湖北武汉市昨天启动了1.1万人的冠病病毒血清流行病学调查，这项调查工作也将在中国九个省市进行，用以摸底冠病病毒在中国的感染现状。

据新华社报道，武汉市居民病毒血清流行病学调查昨天在江夏区启动。当天，江夏区八个街道以家庭为单位，每个街道抽样调查100名社区居民和10名相关工作人员，总共880名居民全部免费进行了咽拭子核酸检测，并抽血检测lgG、lgM抗体。

武汉市抽样人次将达1.1万。为保证数据的真实、准确性，抽样调查采取定点随机抽样的原则。武汉市抽样调查13个行政区，依据冠病累计发病情况和辖区人口比例，每区5-11个街道，每个街道从给定的社区范围中选取一个社区，共100个社区作为调查点。

中国疾病预防控制中心驻武汉流调队队长丁钢强说，对病毒的传播特点、流行病学特点、致病规律还需要进一步认识，其流行规律仍然需要不断探寻，疫情防控策略还需要不断完善。“这次在北京、辽宁、上海、江苏、浙江、湖北、广东、四川、重庆等全国九省市及武汉市，开展社区居民新冠病毒血清流行病学调查，目的是了解社区人群的新型冠状病毒抗体水平，为疫情防控策略调整提供科学依据。”

江夏区卫健局局长朱华乔说，通过社区居民冠病病毒核酸检测、血清流行病学调查可以了解三个问题：病毒的感染性、传染性和动态变化。