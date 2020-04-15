绥芬河代市长：核酸检测能力不足 集中隔离宾馆数量不足

黑龙江牡丹江绥芬河市因境外输入病例连日增多，备受关注。绥芬河市代市长王永平近日受访时坦言，防疫压力主要来自检测能力不足、可供集中隔离和医疗人员轮休的宾馆数量不足，以及医疗救治能力不足这几方面。

据中国央视新闻昨日（14日）报道，绥芬河市市委副书记、代市长王永平说，除了核酸检测能力不足之外，集中隔离的宾馆也严重不足。

他透露，目前全市符合集中隔离条件的宾馆只有15家，全部房间只有939间。最近几天，日平均入境人员达到178人，使防控压力达到极限。王永平解释，集中隔离14天一个周期，每天平均178人，一个周期需要约2000多间隔离房，极大超出了绥芬河的承载能力。

另外，医护人员的轮休宾馆也严重不足。王永平指，各地医护人员抵达绥芬河后，实行四班倒的工作模式。医护人员轮休需要的宾馆非常多，使得本来就捉襟见肘的宾馆资源更加紧张。“目前还有一部分医护人员没有落实轮休宾馆。”他说。

除此之外，王永平也坦言，绥芬河的医疗救治能力不足，最初只有一个2003年沙斯时期建成的绥芬河传染病医院，仅16个隔离病房。

不过，在省、市的紧急支援下，绥芬河人民医院被改建为收治无症状感染者的专用医院，收治床位达到三百个。王永平也指出，牡丹江市康安医院安排了三百个床位，加上作为区域的重症救治中心的牡丹江医学院附属红旗医院，设置了30张重症收治床位，绥芬河的收治能力提升到630个床位。

尽管如此，王永平说：“630个床位显然不够，有很大的缺口。”

他指出，暂时关闭口岸旅检通道的时期，对绥芬河市来说是一个窗口期。在在窗口期内，王永平称，该市制定的“九严一保”管控措施，大部分以内防扩散为目标和底线。“比如说对小区实行严格的封闭式管理，通过限制人员流动，尤其是严控本小区以外的人员进入，防止市内的感染扩散。另外就是严管出城口，阻断疫情向域外输出。”