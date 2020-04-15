中国民航局已接回2744名中国公民 其中留学生1449名

中国民航局今日（15日）透露，截至13日，所安排的临时包机已从伊朗、意大利、英国等国接回2744名中国公民，其中1449名为留学生。

据澎湃新闻报道，中国民航局发言人、运行监控中心副主任孙韶华受访时说，自疫情发生以来，民航局启动重大运输保障机制，截至4月14日，共执行相关客、货运任务575架次，运送134名援外医疗专家组和联合工作组人员，运送抗疫物资9544吨，涉及美国、英国、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、意大利、日本、韩国等64个国家。

其中，民航局共安排16架次临时航班协助在伊朗、意大利、英国、美国、西班牙的公民回国，从3月4日至4月13日，已接回2744名中国公民，其中留学生1449名。

他称，未来几周，民航局也将根据中国国务院部署，及时启动重大航空运输保障机制，按照逐步、有序的方式，对疫情严重国家、确有困难急需回国的留学人员回国提供便利。

另外，民航局也在3月3日至4月12日期间，将126名医疗专家和联合工作组人员，运送至英国、意大利、柬埔寨、老挝、伊拉克、塞尔维亚等国，协助开展疫情防控工作和我在海外公民的防疫保护工作。

至于援助非洲的物资，孙韶华透露，民航局协调国航于4月5日安排一架次包机，运送中国国合署、外交部和国家卫健委援助中西非18个国家的37.6吨物资前往加纳。包机已在4月6日抵达加纳阿克拉。