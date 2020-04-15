湖北援助黑龙江首批医用物资今日启程 前往绥芬河

中国黑龙江省境外输入风险近期加剧，曾是疫情重灾区的湖北日前向黑龙江捐赠医用物资，第一批于今日（15日）启程，飞往绥芬河市。

据《人民日报》报道，湖北省防控指挥部物资与市场保障组医用物资保障专班副组长郭涛介绍，这批物资包括医用防护服五万套、N95口罩10万个、医用外科口罩100万个、一次性医用口罩200万个、移动DR1台、正压呼吸器50套及配件2500套、空气消毒机300套、有创呼吸机五套、心电监护仪100台、注射泵121台和输液泵63台。

2019冠状病毒疫情爆发以来，全国各省区市火速驰援，向疫情重灾区湖北省提供医护力量、医疗资源和生活物资等方面的援助。据介绍，自1月27日起，黑龙江省共派出八批共计1554名医护工作者援助湖北武汉市和孝感市，黑龙江省委省政府还紧急调集3000吨大米等物资，有力保障了湖北疫情防控物资需求。

湖北方面表示，当前湖北疫情防控呈现积极变化和向好态势，取得了阶段性胜利。全省医用物资、医疗设备和紧缺药品保障由疫情初期的严重短缺到紧平衡再到有所结余。湖北省委省政府对支援帮助过湖北省的兄弟省市的疫情形势密切关注，要求在做好全省疫情防控工作的同时，为疫情严重的兄弟省市提供力所能及的帮助。