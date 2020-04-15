出入境旅客大跌 中国航空公司第一季亏损人民币336亿元

中国航空业受疫情冲击，一季度旅客运输量下降超五成，全行业累计亏损398.2亿元（人民币，下同，约79.8亿新元），其中航空公司亏损336.2亿元。

据澎湃新闻报道，中国民航局今日（15日）召开新闻发布会，民航局新闻发言人、航空安全办公室主任熊杰说，全行业确实受到疫情的影响，对经营造成了比较大的冲击，一季度全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。

为减缓境外疫情输入风险，民航局也在3月29日下令，大量削减国际航班。据民航局新闻发言人、运行监控中心副主任孙韶华介绍，国际客运航班按照要求调整以来，除29日首日入境航班达到38班外，后续每日入境航班都未超过20班，日入境旅客在两三千人左右。

截至4月14日，国航、东航、南航等14家国内航空公司，大韩、全日空、马来西亚航、埃塞俄比亚航等21家外国航空公司，共35家中外航空公司执行来自日本、韩国、美国、加拿大等29个国家的国际入境客运正班和包机250班，运送入境旅客50306人。其中，3月29日入境航班38班最多，入境旅客8143人，4月4日、7日和14日入籍航班10班最少，入境旅客分别为2147人、2491人和2379人。

从整个第一季度来看，熊杰说，中国共完成运输总周转量165.2亿吨公里，旅客运输量7407.8万人次，同比分别下降46.6%和53.9%。其中，全行业3月份完成运输航空飞行41.7万小时，同比下降58.8%，完成旅客运输量1513.0万人次，同比下降高达71.7%。

关于湖北（武汉）航班复航后运行情况，孙韶华介绍，武汉机场4月8日复航后，运行整体平稳有序，客运航班共有19家航空公司执飞，与中国45个城市恢复通航。截至昨日，累计保障进出港客运航班799班，共运送旅客4.06万人，放行正常率98.02%。

而湖北省内的宜昌、恩施、襄阳、十堰机场从3月29日开始，先于武汉机场复航，截至昨日，累计保障进出港客运航班1454班，运送旅客9.17万人。