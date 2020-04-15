修例风波中受破坏 香港理大校园修复费或需七亿港元

香港去年反修例风波触发连场暴力冲突，多所大学相继成为战场，其中香港理工大学在去年11月发生长达约两星期的“占领围城”事件，至今仍在复修当中，据称费用高达七亿元（港元，下同，约1.28亿新元）。

据《星岛日报》报道，消息称，香港理大目前校园复修进度理想，九月前可大致完成，初步估计校园复修费将高达七亿元。当中费用可分成两部分，首两亿元用作临时维修费，包括重装被打破的玻璃及各大楼设施的门，另外五亿元则主要用作长期维修，以及应香港立法会要求加强保安措施，以避免同类事件再次发生。

至于维修费用来源，消息称，目前理工大学尚在研究如何支付如此庞大的复修费，其中一个方案由“香港理工大学基金”抽取资金，不过消息人士担心此举有可能影响理大之后的发展。

据报道，理工大学去年11月“围城”期间，多处校园设施受破坏，部分至今仍在维修。当中，损毁最严重大楼包括李嘉诚楼、赛马会综艺馆（JCA），以及AG座大楼，而前两座大楼的玻璃外墙严重损毁，修复需要时间，目前仍有白板围封。另外，包玉刚图书馆曾出现严重水浸，多媒体中心、自修室及升降机都全被水淹，需要检验及更换设施。

至于实验室方面，据称室内损毁情况并不严重，实验所需的机器没有大碍。不过因不少化学物品被示威者取去，且部分实验受到“围城”事件影响，有关关损失较大。

事实上，理大不少大楼设施早于1月中已修理好，并重新投入运作，包括漆咸道一带大楼及南面大楼都可开放使用，一度传出恶臭及堆满垃圾蛆虫的餐厅和厨房也已收拾整理好。消息人士表示，有信心校园可于九月完成大部分复修工作，到时将看不到被破坏痕迹。

同样于反修例期间收到破坏的中文大学早前公布校园维修费用，约为七千万元，并表示会自行承担费用。