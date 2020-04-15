骆惠宁：决不能让香港成为中国国家安全的风险口

今日是中国第五个“全民国家安全教育日”，香港中联办主任骆惠宁指出，香港回归以来始终是中国国家安全的突出短板，应尽快在维护国家安全的法律制度和执行机制层面下功夫，决不能让香港成为国家安全的风险口。

据香港中通社报道，骆惠宁今日在视频致辞中指出，维护中国国家安全需要良好的制度环境，但香港维护中国国家安全的制度始终不够完善，不少人的安全观念也相对薄弱。在香港回归的近23年里，中国国家安全始终是突出短板，这个短板在关键时刻会成为致命的隐患。

骆惠宁称，近几年来外部势力对香港事务深度干预，更凸显了加强维护国家安全制度建设的重要性，要尽快在维护国家安全的法律制度和执行机制层面下功夫，该制定的制定，该修改的修改，该激活的激活，决不能让香港成为国家安全的风险口。

骆惠宁指出，法治是香港的一张亮丽名片，也是香港繁荣稳定的重要基石。但去年6月以来持续发生的“港独”“黑暴”等激进暴力犯罪行为，导致香港的法治核心价值遭受极大冲击，更严重破坏香港安定繁荣、挑战“一国两制”原则底线、严重危害国家安全。他说，即使在当前需全社会共同抗疫的时刻，还有人伺机纵火堵路，制造爆炸品，威胁市民人身安全，破坏社会公共秩序。

他强调，没有法治，就没有安定，对任何危及香港法治根本的行为都应当零容忍。骆惠宁也说，“法律是正义的最后一道防线”，但把所有希望都放在最后一道防线，结果可能就守不住；即便守住了，个人和社会也要付出沉重代价。他指出，应把防线前移，防患于未然，社会才会安稳，国家才有安全。