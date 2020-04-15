尼日利亚外长：社交媒体错误解读 民众误会被区别对待

近日在广州的非洲裔人士因官方的防疫措施引起“歧视非洲人”的舆论，并演变成外交风波。针对尼日利亚公民在广州遭到不当对待一事，该国外交部长奥尼亚马在与中国驻尼日利亚大使会见后表示，尼国一些民众仅根据社交媒体流传的视频作出错误解读，误以为尼日利亚人和非洲人被区别对待。

据中国央视新闻客户端报道，中国驻尼日利亚大使周平剑当地时间4月14日与奥尼亚马会见后举行了联合记者会，就近期“尼日利亚公民在广州遭到不当对待”事件进行说明。

奥尼亚马说，近期一些尼日利亚人抵达广州后被确诊，其中一个经营饭店的女老板确诊，该饭店是尼日利亚和其他一些非洲国家人员经常光顾的地方，中国地方政府查明此点后，要求封闭相关场所，隔离密切接触者，被强制隔离的人自然不被允许返回酒店、原住所等。尼国内一些民众仅根据社交媒体流传的视频就作出错误解读，误以为尼日利亚人和非洲人在防疫中被“挑选出来”，有针对性的被加以区别对待，表示不能理解。

奥尼亚马表示,广州地方政府与尼日利亚驻广州总领馆已经建立了有效的沟通机制，双方正协同工作，做好说服解释，让相关人员都理解防控举措，目前在广州接受隔离的尼日利亚公民已得到妥善安排。

周平剑表示，中国对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。尼日利亚和其他非洲国家的合理关切已经或者正在得到有效解决。

他介绍，在广州的尼日利亚公民、非洲公民在防疫方面是高风险群体，他们的健康与安全面临更大挑战，必须通过全面排查、全部检测等方式对他们和其他市民的健康负责。这些都是抗疫需要，绝对不是要搞什么“歧视”。