梁振英：港反对派已成英美对华较劲棋子

今天是中国第五个全民国家安全教育日，全民国家安全教育日2020网站也在今天上午开通，全国政协副主席梁振英在网上致辞中表示，香港人对国际关系的观念薄弱，香港的反对派已变成英美对华较劲的棋子。

梁振英说，常有人说，香港人的国家观念薄弱，其中包括两重意思，一是个人与国家关系的观念，二是对国际关系的观念，两者中他认为港人对国际关系的观念尤其薄弱，他举例称，无人理会美国和西方国家与香港反对派在回归后关系的重大和根本变化，更无人理会这些变化造成的国家安全问题。

梁振英称，回归前美国不重视香港反对派，回归后反对派在英美登堂入室，原因是香港的反对派已变成英美对华较劲的棋子。

他还点名提到壹传媒集团创办人黎智英去年访美，获美国副总统、国务卿、国家安全顾问接见，是明显的例子，而至今没有人提出黎智英是中国人、英国人或美国人的问题。他认为，在今天中美关系的大背景下，香港社会对这种现象无动于衷，值得深思。

梁振英还说，国家安全的要害是政治安全，政治安全的关键是人们的醒觉和警觉，香港是中国最开放、最自由、最国际化且高度自治的城市，作为的中国的软肋来说是不二之选。他认为全民国家安全教育在香港尤其有必要，且重点要突出“全民”和“教育”。

新华社今天的报道称，全民国家安全教育日网站旨在向香港市民介绍国家安全的内容、重要性、面临的挑战及香港特区维护国家安全的宪制责任等。

全国政协副主席董建华、梁振英，香港特区行政长官林郑月娥，香港中联办主任骆惠宁等做了网上致辞。