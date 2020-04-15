云南：25个边境县已做好备用医院改造建设准备

中国继黑龙江绥芬河之后，内蒙古满洲里也拉响境外输入的疫情警报，面对跨境输入的严峻形势，云南省近日制定应急预案，省内25个边境县均已做好了备用医院改造建设的准备。

据《人民日报》报道，云南省边境线长达4000余公里，边境山水相连，无天然屏障和物理隔离设施，边民往来频繁，口岸通道众多，全省部分边境州市已经面临极大的疫情跨境输入风险。为做好应对边境疫情输入卫生应急准备，云南省已制定下发分级响应的应急预案。

云南统筹全省医疗救治资源，根据病人数量逐级启动省、州、县定点收治医院。25个边境县均已做好了备用医院改造建设的准备。严阵以待，精准防范，根据风险评估结果，对集中隔离场所、核酸检测和医疗救治等进行了科学配置，并制定了省级“点对点”应急支援方案。

目前，该省已将国家级卫生应急队伍、移动P2+实验室紧急投放到边境州县，支持当地开展病毒核酸检测。此外，云南省也加强医用防护物资储备和人员培训，迅速组建了45支共3100人的边境对口支援队伍。

同时，该省紧急启动国门疾控中心建设项目，对与缅甸、越南、老挝接壤的20个边境县国门疾控中心全部按州级疾控中心标准改造，4月底前完成改造。改造完成后，边境一线核酸检测能力将从每天4700人提高到一万人。