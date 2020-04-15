中国没有核电厂因疫情影响停堆或关闭

中国生态环境部今天表示，当前中国辐射环境质量保持良好，也没有核电厂因为疫情影响而导致暂时的停堆或者关闭。

据新京报报道，中国生态环境部今天召开第二次视频发布会，生态环境部核设施安全监管司司长郭承站介绍说，当前中国核电机组总数全球第二，在建机组全球第一，核技术利用量大面广，核与辐射安全总体形势保持稳定。目前47台运行核电机组安全状态良好，15台在建机组质量受控，18座核燃料循环设施安全运行，约15万枚放射源和近20万台（套）射线装置安全受控，全国辐射环境质量保持良好。

他还说，目前中国建立了一套自动监测网络，覆盖了全国地级市以上。监测数据都通过生态环境部网站及时发布，公众能随时掌握辐射环境质量和核设施的安全状况。

另外，针对“是否有核电站因疫情暂停关闭”的提问，核电安全监管司司长汤搏表示，疫情对核电行业产生了一定的影响，核电产业从上下游来说具有非常长的产业链，涉及核电厂、施工建设单位、设备供货商和其他的服务商。从核电厂角度来说，运行核电厂本身担负着春节期间保障电力供应的重要任务，在春节前一段时间，各个核电厂就制定了发电保障计划。现在来看，发电保障计划为疫情期间保证核电厂的安全稳定运行发挥了很好的作用。没有核电厂因为疫情影响而导致暂时的停堆或者关闭。