港消委会测试24款消毒酒精六款含甲醇　或致慢性中毒

香港消费者委员会测试市面24款消毒酒精样本，发现当中六款含有甲醇，长期使用可能造成慢性中毒。另外，逾七成样本的实际酒精含量，要比标示的低。

综合《星岛日报》和香港电台网站报道，港消委会测试的24款样本，有六款检测到微量甲醇。甲醇（Methanol）是一种含有毒性的有机溶剂，进入人体后可导致中毒、中枢神经系统症状、代谢性酸中毒，长期吸入甲醇更有可能导致失明和肾衰竭。

根据世界卫生组织（WHO）的毒性数据，甲醇的建议安全摄入量约为每天0.5毫克/公斤，即一个70公斤重的成年人一天不应该吸入或饮用超过35毫克的甲醇。如果按本测试中甲醇含量最高的样本计算，则相等于大约104毫升才会超出世卫建议的安全水平。

消委会说，虽然六款含有甲醇的酒精不会引发急性中毒，但由于产品的标示用途为消毒，在洗伤口过程中，酒精有机会直接进入血液，或有可能经皮肤或呼吸摄入，长期使用将可能造成慢性中毒或引致健康问题。消委会指，部分消费者或会利用有这类消毒酒精自制搓手液或用作日常家居清洁，吸入酒精的机会和分量也会提升。

另外，测试结果显示，标示75%酒精的22个样本中，有16款的乙醇及异丙醇含量不足75%，当中有三款样本的实际酒精含量更少于70%，

消委会建议消费者购买消毒酒精时应留意包装上的资料，包括生产日期及有效日期，也要避免选择来历不明及资料不详的消毒酒精。消委会又提醒，酒精浓度太高不代表更有效，有研究指使用100%纯乙醇或异丙醇消毒，如酒精和细菌接触时间太短，难以杀死微生物。

根据世卫的指引，一般医护使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或异丙醇才能有效杀死细菌和病毒，但酒精浓度太高不代表更有效。研究指如果使用100%的纯乙醇或异丙醇消毒的话，酒精和细菌的接触时间太短，加上没有水分作为催化，因此不能通过溶解细胞壁的质膜而杀死微生物。而甲醇因挥发性高和消毒能力低，再加上其毒性很高，因此不适宜使用在消毒产品中。