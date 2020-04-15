林郑：违法活动若未能有效遏制或危害国安

香港行政长官林郑月娥今天在全民国家安全教育日的短片中表示，修例风波中的违法活动若未能有效遏制，将有可能提升到危害国家安全的层面。要用好全民国家安全教育日设立的契机，鼓励香港市民了解国家安全的重要性，并思考如何进一步维护国家安全。

今天是第五个全民国家安全教育日，香港“全民国家安全教育日”活动全程以线上方式进行，林郑月娥致辞时作上述表示。

林郑在视频中说，“去年年中因‘反修例’而引发的大量暴力事件，挑战香港的法治，危害市民的安全，更出现了极端化、近乎恐怖主义的行径。”这些违法活动若未能有效遏制，将有可能提升到危害国家安全的层面。因此，特区政府坚定地维护香港自身的安全和稳定，也是对中央负责。

林郑称，在应对这场重大危机时，特区政府一直坚持三个原则，一是坚守“一国两制”方针和维护《中华人民共和国香港特别行政区基本法》；二是尊重和维护法治；三是保护香港的制度优势。执法部门和检控机关会继续严正执法，维持社会秩序和安宁。

另外，她也提到，香港疫情直至3月中都是整体稳定，但随着大批香港居民和留学生从疫情严重的海外地区返回香港，令输入个案大增，香港疫情再趋严峻。她强调特区政府绝对不会松懈，会继续和市民团结一致，同心抗疫。

她还说，确保香港金融安全重要，因为不只关系到香港，也关系到国家整体金融安全。香港拥有完善的机制，有能力应对可能出现的挑战。以最近的事件为例，即使国际金融市场因疫情及其他国际事件大幅波动，香港的金融系统仍然有序运作，市场对香港的系统仍然充满信心。