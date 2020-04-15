香港文凭试下周五开考 教育局：若疫情恶化将延期或取消

因应2019冠状病毒疫情，香港中学文凭试（DSE）被延期至本月24日开考。香港教育局局长杨润雄今日（15日）宣布文凭试将如期举行，并公布一系列试场上的防疫措施安排，指若疫情恶化，考试可能被延期或取消。

据《星岛日报》报道，杨润雄指，现时目标放榜日期是7月22日，不过针对文凭试该局还有两个后备方案，其一为将未完成的笔试推迟至5月22日开考、8月中放榜。但如果5月疫情仍然有限制，会改在6月11日开考、 8月底放榜。若后备方案不可行，会取消文凭试，以其他方式评核。

另外，杨润雄表示，最近从不同渠道，理解到学生担心安全。他强调，考试是低风险的静态活动，该局已经加强防疫措施，包括考生和考务人员必须带上口罩、座位距离至少1.8米的距离、进入试场前需消毒鞋底并接受量体温等。

香港考试及评核局秘书长苏国生表示，考评局会提供防疫物资，考生在休息期间也不可除下口罩，或与其他考生交谈。他也提到，体育科会在5月底开考，因考生不能戴口罩，局方会按卫生防护中心建议，考生要保持至少两米距离，另有部分项目被取消。

与此同时，教育局及考评局表示，已参考专家意见加强试场的防疫措施，包括尽量拉阔考生座位间的距离，除了礼堂外，会安排更多课室为试场、考评局今年在350所学校设立试场，其中约330个礼堂试场需加开约700个额外课室为试场，较2019年增加约两倍。当局预计，需动用近2万1000名监考员，较去年增加一倍。