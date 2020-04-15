台外交部：台湾完整参与WHO会议仍有很长距离

美国《纽约时报》今天刊登台湾民众募资的广告，文案提到台湾被世卫组织（WHO）拒于门外；世卫提出13点声明回应，强调一直与台湾卫生部门保持技术交流。台湾外交部对此回应称，肯定世卫开始讨论台湾的参与情形，但台湾完整参与世卫会议仍有很长距离。

台湾外交部发表声明称，世卫迄今仍无法抗拒来自中国大陆政府的压力、秉持专业及中立原则接纳台湾完整无碍的参与，甚至在疫情报告中仍将台湾当成中国大陆的一部分，这与台湾完整参与世卫的会议、机制与活动，仍有很长的距离。

台外交部指出，世卫卫生紧急计划主任莱恩(Michael Ryan)虽曾公开表示，“已就防治冠病疫情与台湾专家充分沟通及合作”，但台湾目前的参与仍极其有限。

外交部强调，台湾成功的抗疫与防疫经验是世卫推动达成“全民均健”(Health For All)目标不可或缺的伙伴。但因政治因素，台湾自2017年起即未再受邀出席世卫大会；自2009年至2019年，申请参与187场世卫技术性会议，只受邀参加57场，被拒率高达七成；台湾的专家虽能参加与防疫相关的临床管理及感染控制两项网络，但世卫仍未同意邀台方参加实验室网络；另外，世卫基于政治考量无法认证台湾制造的疫苗，影响台湾推动疫苗的研发。

台外交部重申，台湾有能力，也有意愿参与及贡献提升全人类健康水准的各项努力，并已以具体行动积极协助各国对抗疫情。再次呼吁世卫尽速与台湾方面直接研商，就邀请台湾以观察员身分出席本年WHA，并做适当可行的安排，完整接纳台湾参与包括防疫在内所有会议、机制及活动。