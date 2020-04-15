王毅同俄外长通话：防止交叉感染 加强边境管控

俄罗斯2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情恶化，并成为中国“输入病例”的主要来源地，中国国务委员兼外长王毅昨天（14日）同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，希望并相信俄方继续为中国公民在俄生活提供便利并保障他们的健康安全和权益。

据中国外交部网站消息，王毅表示，注意到目前俄方在疫情防控上面临较大压力。中方援助的首批医疗物资已运抵莫斯科，俄方采购的防护物资正在陆续发运，中国政府医疗专家组也正在俄开展工作。

他还说，抗疫合作将为中俄关系注入新内涵，推动中俄全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。

王毅指出，疫情是对各国治理体系和能力的一次全面检验，并将对全球政治经济格局产生广泛深远影响。相信中俄都会交出经得起历史检验的答卷。

王毅还提出，在俄中国公民为促进两国友好合作作出了积极努力。希望并相信俄方会继续为中国公民在俄居留、生活提供便利并保障他们的健康安全和合法权益。中俄双方应加强协调合作，避免人员无序流动，防止交叉感染风险，加强边境口岸的防疫管控工作。

拉夫罗夫感谢中方提供抗疫物资并派医疗专家赴俄。俄方高度评价中国抗疫成果，认同中方提出的人类命运共同体理念，反对个别国家将疫情政治化、向别国推卸责任的做法。俄方赞同中方的看法，将对在俄中国公民一视同仁，充分保障他们的合法权益并提供必要协助。