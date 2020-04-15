张文宏：目前靠群体免疫应对疫情并不现实

上海冠病医疗救治专家组组长张文宏今日（15日）指出，若要达到群体免疫，按照目前的死亡率，单单美国就会有600万人死亡，因此建立群体免疫并不现实，且人类历史上从未有过传染病靠群体免疫控制。

据澎湃新闻报道，中国驻欧盟使团、驻比利时、荷兰、卢森堡使馆与上海市外办今日联合组织防控疫情视频讲座，张文宏在讲座上被问到一些国家提出的“群体免疫”策略时，以美国为例分析，若美国达到群体免疫，三亿人口应该至少达到50%的感染人群，也就是需要1.5亿的感染，才能达到群体免疫。

张文宏说，如果按照目前的重症率，至少会有1500万的重症率，重症中的重症会有750万人，按照纽约危重症的抢救成功率来算，大概会有600万人死亡。因此，在张文宏看来，建立群体免疫是不现实的。他也介绍，在人类历史上，从来没有一例传染病的控制是靠群体免疫。

另外，针对一些欧洲国家提出恢复中小学上课，张文宏认为，在一个城市的疫情没有完全结束之前，小学和幼儿园开学是有一定风险的，因为小孩子没有社交距离的概念，欧洲应该也不会让学生在学校戴口罩。

他指出，等两到四星期，如果当地没有报感染，才算是比较安全的。对于在欧中国人是否应该把孩子送去学校，张文宏建议，等欧洲疫情再下来一些，再将孩子送到当地学校会比较妥当。