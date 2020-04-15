路透：中国一季度GDP料同比下降6.5%

路透综合57家机构预测中值显示，受疫情带来的持续冲击，中国一季度国内生产总值（GDP）预计同比下降6.5%，为1992年开始公布季度GDP数据以来首次出现负值。另外，30多家机构预测中值显示，中国3月工业和社会消费品零售总额也预计将延续负增长。

据路透社报道，路透昨日最新季度调查结果显示，受疫情冲击，中国今年经济料仅增长2.5%。其中，一季度预计同比降6.5%，二季度叠加海外疫情蔓延带来的二次冲击，原本预期的V型反弹显得渺茫，预计增速只能回升至3.5%。分析指，若海外疫情能在4到5月间得到控制，下半年随着经济逐渐恢复常态，预计三、四季度能达到5.9%和6.3%。

中国央行货币政策委员马骏此前已经明确建议中国今年不再设定GDP增长目标，他认为实现4到5%增速的难度也很大，在巨大的不确定性下确定增长目标，很可能绑架宏观政策，最后被迫搞“大水漫灌”。另一名央行委员刘世锦也认为今年能保持适度正增长就是胜利。

同时，中国3月复工复产逐步推进，但速度仍慢，而且疫情防控对生产生活的各种限制尚未完全取消，导致3月工业和社会消费品零售总额延续负增长，前三个月投资增速也持续为负。不过，和1至2月相比，工业、投资和消费同比降幅收窄了大约一半。

中信证券首席经济学家诸建芳指出，3月以来，以六大发电集团日均耗煤量衡量，整体工业生产活动恢复加速，六大发电集团日均煤耗量从66%左右的水平，快速回升至历史同期的85到90%的区间，但仍未回到历史的同期水平，3月全月的日均耗煤量仅为去年同期的80%，显示工业生产当月维持正增长的可能性依旧较低。

“综合来看，我们认为当月工业增加值增速可能处于-10%左右水平，预计在4月将恢复正增长。”他说。

报道也指，根据对高频数据的观察，整体建筑业的复工复产情况仍然处于较低水平，因此预计3月基建和地产投资增速仍然将面临较大压力，而制造业层面，虽然预计环比改善将更为显着，但由于1至2月的增速下探幅度也更大。因此综合看预计3月单月的固定资产投资可能会在-10%左右，带动1-3月累计投资增速落在-16.9%左右的增速区间。

诸建芳说：“（得益于线上消费提振）3月消费状况较2月有一定的改善，但比去年同期水平仍有一定的差距。预计3月社消增速为-2%左右，一季度社消增速为-14%左右。”

而瑞银证券首席经济学家汪涛的预估则更悲观一些。她预计，3月工业生产环比有所改善，但同比可能依然下跌12%；社会消费品零售同比跌幅收窄至18%、依然较为疲弱，恢复相对落后于生产活动。

报道称，尽管一季度地方政府专项债券新发行超过一万亿元（人民币，约2015亿新元），但鉴于投资和建设活动依然受限，3月基建投资可能同比下跌15到20%。另外，制造业投资可能同比下跌25%，依然较为疲弱。再加上房地产投资可能同比下跌10到15%，估计3月整体固定资产投资同比跌幅可能小幅收窄至20%，1到3月累计同比下跌22%。