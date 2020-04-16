聚集性疫情反弹 黑龙江疫情防指约谈哈尔滨市指挥部

黑龙江省省长、省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部指挥长王文涛15日下午主持召开会议，就哈尔滨市防控工作不力，出现聚集性病例反弹，约谈哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部主要负责人，严肃指出存在的问题，提出严厉批评。

据微信公众号“黑龙江日报”报道，王文涛在约谈时指出，当前，全国疫情防控总体形势持续向好，疫情防控阶段性成效进一步巩固，而哈尔滨却出现聚集性疫情，反映出哈尔滨市指挥部对疫情防控重要性及严峻形势认识不足，没有切实履行好属地责任、主体责任、主管责任，存在麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，充分暴露管控措施不落实，“内防反弹”工作不力,还存在明显漏洞和问题。省指挥部对此提出严肃批评，市指挥部要向省指挥部作出深刻检查，并认真反思整改。

王文涛指出，哈尔滨要坚决堵住小区、村屯管控漏洞，切实管住小区门、村屯门，增强市民“少出门、不聚集、戴口罩、勤洗手”的常态化防控意识，纠正小区、村屯管理形同虚设问题，特别要管住聚集聚餐等行为。要堵塞发热门诊、诊所药店管理漏洞，真正发挥“哨点”作用，做到“四早”。要加强流行病学调査，与时间赛跑，加快追踪溯源，及时切断传染源，尽快阻断传播扩散途径。要做好医院防护，防止院内交叉感染。要在哈尔滨市率先鼓励更多人自费做核酸检测，筛检无症状感染者。要启动问责机制，依法追究相关单位和责任人的责任。要及时公开相关疫情信息，回应社会关切。

哈尔滨市长、市应对新冠肺炎疫情工作指挥部总指挥孙喆作表态发言，表示诚恳接受批评，对省指挥部提出的整改要求照单全收，将全力查找防控薄弱环节，建立问题清单和整改台账，专班推进落实，尽最大可能切断传播路径，坚决遏制疫情蔓延扩散。