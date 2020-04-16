中国昨日新增确诊46例 12例为本土病例

中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团昨天（15日）报告新增确诊病例46例，其中34例为境外输入病例，12例为本土病例（广东5例，黑龙江4例，北京3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，其中3例为境外输入疑似病例（上海3例），1例为本土疑似病例（北京1例）。

据中国国家卫健委网站报道，境外输入现有确诊病例898例（含重症病例46例），现有疑似病例61例。累计确诊病例1534例，累计治愈出院病例636例，无死亡病例。

截至4月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1107例（其中重症病例95例），累计治愈出院病例77892例，累计死亡病例3342例，累计报告确诊病例82341例，现有疑似病例63例。累计追踪到密切接触者722007人，尚在医学观察的密切接触者8484人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例33例（武汉33例），无新增死亡病例，现有确诊病例146例（武汉146例），其中重症病例38例（武汉38例）。累计治愈出院病例64435例（武汉47283例），累计死亡病例3222例（武汉2579例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者64例，其中境外输入无症状感染者3例；当日转为确诊病例6例（境外输入2例）；当日解除医学观察49例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者1032例（境外输入217例）。

