非洲人被歧视风波后 钟南山与广州外籍人士交流疫情

中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山昨天（15日）出席广州市疫情防控新闻采访活动，与19名在广州工作学习的外国籍人士座谈交流。

据南方网报道，这19名外国籍人士来自日本、澳大利亚、俄罗斯、索马里、越南、尼日利亚、马拉维、几内亚等国家。

境外输入病例带来的压力近期成为中国疫情防控的重中之重，其中，在广州居住的大量非洲籍人员成为舆论焦点。官方加强对包括非洲人在内的在穗外国人的身份查验和疫情检测，被质疑歧视性对待非洲人。广东省委已连续就外籍人士疫情防控工作开会表态，表示要做到一视同仁。

钟南山昨天在座谈会上用40分钟的时间全英文介绍了抗击冠病的中国经验，从疫情的时间线、中国的防控、治疗、用药等各方面和外籍人士进行交流。

针对外国在穗留学生如何防疫的问题，钟南山说，外国学生和中国学生没有区别，应该同等对待。由于境外输入，中国出现个别感染案例，但不代表疫情就会第二次暴发，大家可以逐步恢复工作、上学，但如果有外国的朋友来，还是需要小心、注意防范。

来自赤道几内亚的波波希望从钟南山这里获取一些防护建议，告诉家乡的亲人。钟南山表示，疫情在初期传播速度非常快，建议疫情严重的国家采取封闭管理措施。不只是在非洲，在人员聚集的场合都是一样的，请戴上口罩。“如果我去非洲，我会和当地政府人员认真讨论这个问题。”