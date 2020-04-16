广州外国人不配合隔离的 情节严重者将被驱逐出境

广州市人民政府新闻办公室今天（16日）上午举行广州市第79场疫情防控新闻通气会，介绍广州市涉外防疫服务保障情况。广州市公安局二级巡视员蔡巍表示，广州警方在依法处置涉疫情涉外违法犯罪案件方面，确保对所有人员一视同仁、平等以待。

据羊城晚报报道，他介绍，近期广州市公安局出台广州市公安机关疫情防控期间多项涉外工作指引，加强对外籍人士涉疫情违法犯罪案件的处置力度，严格依照《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律和疫情防控相关规定，对虚报信息、隐瞒病情、逃避隔离观察等拒绝执行疫情防控措施的违法犯罪行为，依法追究其法律责任。

对拒不配合卫生防疫部门开展新冠肺炎调查、拒不提供健康信息、拒不透露行踪的外国人，首先对其进行法制宣传教育，责令其遵守中国法律，配合新冠肺炎调查，告知其根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等予以行政拘留和罚款的处罚；仍不配合的，公安机关将依法传唤或者强制带离，进入行政案件办理程序。

对业主拒不申报外国人住宿登记的，依照《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国出入境管理法》等法律，予以处罚。

对经医疗检查，卫生防疫部门认为需采取居家或集中隔离医学观察、隔离治疗措施，当事人拒不执行的，公安机关将依法协助卫健部门强制执行；情节严重的，依据《中华人民共和国出境入境管理法》视情依法采取宣布作废、注销签证、限期出境、遣送出境等处理措施。