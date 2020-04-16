蔡英文称台湾未完整参与WHO活动

台湾总统蔡英文今天（16日）上午说，这段期间对于参加联合国相关的组织，像是WHO（世界卫生组织）或WHA（世界卫生大会），很多国家都对台湾表达支持，也认知到台湾长期被孤立的，但台湾有能力保护自己，还能贡献国际。

至于WHO提出13点说明强调数十年来一直与台湾卫生部门保持技术交流，蔡英文说，过去10年台湾提出187项参与专家会议的请求，但70%是被拒绝的，显示台湾只是个案被允许参加，不能完整参与WHO的会议与相关活动。

蔡英文今天赴台北南港参访洛碁大饭店，会后接受媒体联访时，作上述表示，也感谢多国为台湾仗义直言。

她认为，台湾若能完整参与WHO，在处理疫情时会更有效率，也更有能力帮助其他国家。

中央社发自布鲁塞尔的报道提到，WHO在日内瓦总部召开记者会，WHO总干事谭德塞在记者会避谈美国批评未重视台湾早期示警；有关台湾民众募资于纽约时报刊登广告，则派出WHO公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）、WHO副法律顾问索罗门（Steven Solomon）及WHO研究冠状病毒部门的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）三位高层官员接力说明。

索罗门说，WHO是由国家组成的国际组织，政治问题由会员国决定，例如像会员及观察员这样的资格，是由194个会员国做政策决定。

索罗门指出，WHO是联合国机构之一，1971年联合国承认中华人民共和国作为中国的唯一合法代表。1972年WHO会员国在第25.1号决议做出同样决定。自1971年以来，这一直是联合国的官方立场，WHO是联合国的专门卫生机构，因此与联合国保持一致。

索罗门说，因此台湾参与议题掌握在各会员国手中，WHO工作人员无权对此更改，且WHO任务是促进全世界所有人健康，与世界各地所有人一起工作，无论他们在台湾、中国还是其他任何地方。