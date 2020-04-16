中国70城新房价格同比涨幅收窄至逾一年半新低

随着冠病疫情逐步受控，中国房地产市场开始恢复交易，带动房价回升，但70个大中城市新房价格的同比涨幅在3月收窄至超过一年半的新低。

路透社根据中国国家统计局数据测算，3月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升5.3%，涨幅为2018年6月以来最低，但已连涨54个月；环比则上升0.1%，上个月则是持平。

统计局城市司首席统计师孔鹏分析，随着疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，因疫情积压的住房需求呈现出逐步释放的势头，70个大中城市房地产市场价格在3月出现微涨，但总体较为稳定。

一线城市方面，北京、上海、深圳和广州新房价格指数环比分别为持平，上升0.1%，上升0.5%和下降0.5%。

在70个城市中，38个城市环比上涨，10个持平，22个下跌。新房价格涨幅居前的城市有西宁（1.4%）、杭州（1.3%）、银川（1.1%）；二手房价涨幅居前的城市有深圳（1.6%）、太原（1.4%）、唐山（1%）。

中原地产首席分析师张大伟认为，深圳、杭州等部分城市因供需结构、疫情前的豪宅税取消、人才政策等刺激，出现了最近的快速恢复，成为了房价上涨的领先城市。

张大伟分析，当下市场部分区域也的确出现了热盘，看房人数量相比之前有明显上升，但远远谈不上过热升温。他说：“市场在降息等预期下，有望持续的恢复，在二季度市场很可能接近恢复到2019年平均水平”。