没有更多符合要求病人 瑞德西韦中国临床试验停止

备受关注的瑞德西韦在中国的两项临床试验日前正式宣告提前结束，原因都是由于没有更多符合要求的病人入组。

据第一财经报道，昨日在相关临床试验注册网站查询发现，瑞德西韦中国重症组临床试验的最新状态已经更新为“终止”，意味着临床试验提前结束，将不会重新开始，参与治疗的病人将不再接受观察或者治疗。

同时，瑞德西韦中国轻度和中度症状组的临床试验的最新状态也已更新为“暂停”，意味着临床试验提前结束，但是未来有可能重新开启。

对于两项临床试验提前停止的解释，研究人员在原因说明中写道：“冠病疫情目前已经被较好地控制，无法招募到符合要求的病人。”

瑞德西韦在中国的临床试验自2月6日正式开始，至今已经超过两个月。中国的两项临床试验采取随机双盲对照试验的严格标准，试验结果一度被寄予厚望。

上述两项临床试验宣布停止后，吉利德科学股价随即大跌近4%。此前因看好瑞德西韦药物的前景，吉利德科学股价近三个月来已累计上涨超过16%。

报道还称，瑞德西韦在中国临床试验的停止，让美国正在开展的一项全球性的瑞德西韦临床试验得到更大关注。

美国国立卫生研究院（NIH）已经于2月21日启动了这项临床试验，同样采取随机安慰剂对照，该试验正在入组800例不同程度症状的患者。这项临床试验的重症患者结果有望于4月底前公布，轻度和中度症状患者的结果有望于5月下旬公布。