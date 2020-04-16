援鄂护士求编制 甘肃卫健委：建议向兰州反映

为表彰援鄂医疗队工作人员的贡献，中国已有多地宣布将援鄂医护的临聘或编外人员纳入编制。近日有自称“援鄂医疗队护士”的网友在甘肃省卫健委官网留言，希望官方也能解决自己的编制问题。

据澎湃新闻报道，甘肃省卫健委官网显示，上述网友于本月9日在“领导信箱”栏目咨询“援鄂临聘护士能不能解决一下编制问题”。该网友写道，“我是援鄂医疗队的一名护士，在前线我抛下爹妈及孩子，来为国家出自己的一份力，忘记了自己的生死。平安回来，咱们省的各市级都解决了工作编制问题，我也恳切地希望咱们兰州市，也能看在我能牺牲自我为大家的份上，帮我们解决编制问题，对我来说很重要，我现在的工资是1700元（人民币，下同，约343新元），对于一个家庭来说我在艰难地支撑着，望领导重视，不要让我们寒心，国家有难有我们，我们有难无人帮。”

对此，甘肃省卫健委在回复中感谢对方参加援鄂医疗队做出的奉献，但称“医院编制是各级政府相关职能部门主管，建议您向兰州市卫健委反映您的情况。”

此外，甘肃省卫健委官网“领导信箱”栏目当天还有多条网友留言反馈同一问题，留言内容基本相似，提到的工资略有不同（分别为1200元、1300元等）。

此前的公开报道显示，本次疫情中中国大陆各地共组成340多支医疗队，携带设备和物资驰援湖北。这些援鄂医疗队从3月17日以后开始陆续撤离。甘肃省此次疫情中共派出了796名援鄂医务人员。