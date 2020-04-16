中国GDP前30强城市公布：上海北京领先 深圳人均最高

中国各地地方经济数据近期陆续公布，全国GDP总量排名也出炉。2019年全国GDP总量排名前十的城市依次是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州和天津。

据《21世纪经济报道》，前十名中，除了武汉，均属四大城市群，其中长三角城市群占据三席，京津冀、珠三角、成渝城市群均占两席。

从排名前30城市的分布数量看，长三角城市群仍占据绝对优势，包括上海、杭州、南京等10个城市入围；其次是珠三角，广深佛莞四个城市入围；京津冀、山东半岛城市群各有三个城市入围，并列第三。

在全国337座地级及以上城市中，能够跻身前10%的头部城市，几乎都是区域经济的中心或次中心，代表着中国经济的风向标。

2019年全国GDP总量为99.1万亿元（人民币，下同，约19.9万亿新元），排名前30强的城市就占到全国经济总量的43%。随着2019年佛山跨过万亿GDP大关，目前全国GDP达到或超过1万亿的城市共有17个。

值得注意的是，排名越靠前名次越稳定。2019年全国GDP十强的城市已雄踞前十强榜单多年，且常住人口均在千万以上，比较优势明显。

其中，上海、北京这两座直辖市遥遥领先，GDP已超过3万亿元。天津则从2017年的全国第6名滑到了第10，去年经济增速4.8%，在前30强中最低。

此外，2019年GDP30强城市中，长三角城市群共有10个城市上榜，分别是上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州和温州，合计GDP超14万亿元，10城经济总量占全国的14.5%。

珠三角城市群共有深圳、广州、佛山、东莞上榜GDP30强，四城合计GDP超7万亿元，占全国经济总量的7.1%，实力仅次于长三角城市群。

京津冀城市群有北京、天津两个直辖市和唐山上榜，三城合计占全国经济总量的5.7%。

报道也指出，人均GDP领先的城市并不是经济总量最高的上海、北京，而是深圳。2019年深圳人均GDP为203489元，首次突破了20万元大关，领跑全国。

21世纪经济研究院认为，人口规模和经济规模之间相对平衡，除了经济总量高之外，人均GDP也能达到一定高度，才是富有竞争力和可持续优势的城市。上海、北京、深圳、广州、苏州、成都、武汉和杭州这八座城市人口已破千万，人均GDP也超10万元，呈现出经济总量和质量双优的态势。