中国央行：将通过定向降准等继续引导信贷资金支持实体经济

中国人民银行今天（16日）承诺，将通过定向降准、再贷款等政策措施，继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展，预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。

人民银行在网站发布新闻稿说到，今年一季度是实体经济受疫情影响的承压期，人民银行灵活运用多种政策工具，金融逆周期调控力度大幅增强，在信贷供给总量增长明显的同时，信贷结构优化，其中普惠小微贷款恢复向上增长趋势。

新闻稿提到，一季度信贷支持的针对性和有效性在增强，抗疫和受疫情影响大的行业得到有力贷款支持，同时较多中长期贷款流向制造业、基础设施和服务业等领域。

人民银行提供的数据显示，一季度卫生和社会工作行业贷款增速大幅上升。卫生和社会工作业贷款余额在3月末增长17.1%，同比高出7.2个百分点，信贷全力支持社会抗疫。

制造业方面，中长期贷款余额在3月末同比增长16.7%，增速是2011年4月以来新高。

至于小微贷款方面，普惠小微贷款余额也同比增长23.6%，不仅扭转1、2月份增速环比下降的状况。

自今年1月下旬冠病疫情升级以来，中国央行一直在加大宽松政策的力度，已经下调几个关键利率。中国人民银行上个月展开定向降准，并释放长期资金5500亿元（人民币，1110.88亿新元），支撑备受冠病疫情打击的经济。