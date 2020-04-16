美媒：中国新限制让大批抗疫产品无法运往美国

商业和美国外交备忘录声称，中国设下的新出口限制令已使到大批口罩、测试套件和其他迫切需要的医疗设备无法从中国运往美国。

据美国《华尔街日报》今天（16日）引述供应商和经纪报道，大量关键防护装备和其他医疗物品无法获得官方许可，被放置中国的仓库内。

报道也引述美国国务院备忘录称，一家麻省医疗保健设备制造商因为没有新规定要求的认证证明，无法从苏州工厂运送140万个冠病检测试剂盒。

这份备忘录也提到，一名上海副市长告诉另一家美企3M，该市依靠中国生产的3M N-95呼吸器防疫，并没有可行的替代品。这位官员也说，要取消口罩运送限制令，就将需要北京下达指示。报道没有提及这名副市长的身份。上海目前有八位副市长。

上述麻省企业说，公司正在与中国政府合作，以解决运输障碍。3M则说，公司已经收到来自中国的货物，并努力加强协调工作。

官方数据显示，中国从3月1日到4月4日已验放与出口总值102亿元（人民币，20.7亿新元）的主要疫情防控物资，包括口罩、防护服、呼吸机等。不过，部分出口到国外的抗疫物资近期不断爆出质量问题，不少在欧洲出售试剂盒的企业也被发现未获得在中国本土销售相关产品的资质。

中国为此已加强把关，本月1日规定出口检测试剂等物资的企业须提供书面或电子声明，承诺产品已取得中国医疗器械产品注册证书，符合进口国或地区的质量标准要求。海关总署10日宣布，对医用口罩、防护服以及呼吸机等11项医疗物资实施出口商品检验，加强这些产品的质量监管。

不过，供应商、经纪和美国国务院备忘录认为，在迫切需要抗疫物资的时候，这些措施已造成运输遇到瓶颈的情况。