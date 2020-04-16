上海冠病救治专家张文宏：靠吃粥不利于产生抗体

因多次受访分析冠病疫情而走红的上海冠病医疗救治专家组组长张文宏昨天（15日）认为，要避免将冠病转成重症，关键是充分的营养，靠吃粥和咸菜不利于产生抗体。

据中国澎湃新闻报道，张文宏在会议上说，有个病人从境外回到中国上海后，在很短时间内变得严重，然后插管。他后来发现，与病患属于同一批的民众，以打工比较多，“回中国途中像逃难一样，没有好好吃东西，然后心情也不好”。

张文宏指出，这种病人营养条件差，是轻症转重症最主要原因，他们营养极度缺乏。

张文宏说，充分的能量产生抗体，而染病后最重的是第七至10天，如果在这段过程中靠充分的蛋白质，就能产生抗体。

他说：“靠吃粥、吃咸菜你就麻烦了，这样抗体是出不来的。你已经生病了，只要你胃口允许、就要用充足牛奶、鸡蛋来保证，肉、鱼都尽量补给。蔬菜水果也都要吃些。万一家里人感染，最重要的就是营养，这个做好了，大多数人可以把病熬过去。”

张文宏还提到，要充分营养，充分休息，让自己熬过去，也不要有恐惧。

另据“新闻晨报”微信公众号报道，张文宏也在会议上劝请家长，绝不要给孩童吃垃圾食品，一定要吃高营养，高蛋白的东西，每天早上准备充足的牛奶，充足的鸡蛋，吃了再去上学，早上不许吃粥。