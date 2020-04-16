中国外交部：世卫负责人多次指出无证据表明冠病是在实验室产生

中国外交部今天（16日）驳斥冠病病毒从实验室泄露的说法，并说世界上很多知名医学专家都认为，实验室泄露等说法毫无科学依据。

据外交部官网发布的消息，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的，“我们始终认为，这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究”。

赵立坚也说，世卫组织负责人已经多次指出，没有任何证据表明病毒是在实验室产生的。

美国总统特朗普昨天说，他的政府正在调查冠病病毒是否源自中国武汉的一家实验室。

据路透社报道，特朗普在白宫说，他留意到有关病毒从武汉实验室泄露的媒体报道。福克斯新闻当天较早时引述知情人士报道，病毒来自武汉的一个实验室，但并非当作生物武器来使用，而是为了证明中国拥有与美国相同的病毒识别和抵抗能力，甚至在这方面超越美国。

中美两国曾为病毒来源展开口水战。美国国家安全顾问奥布莱恩上个月11日声称，病毒源自武汉，并指中国初期的隐瞒，导致世界失去两个月时间，无法及时应对疫情。赵立坚随后质疑：“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”美国国务院隔天传召中国驻美大使崔天凯，提出严正交涉。

中国科学院武汉病毒研究所早在2月份就驳斥中国科学院武汉病毒研究所长泄露病毒的谣言，而与病毒来源有关的揣测与阴谋论至今也未得到证实。