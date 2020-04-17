应勇强调武汉要继续加强无症状感染者筛查防控

中共湖北省委书记应勇昨天（16日）在武汉市调研时指出，要继续做好社区精准防控，继续加强无症状感染者筛查防控，进一步扩大检测范围。

据湖北日报报道，在听取武汉市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作情况的汇报后，应勇强调，常态化防控要突出重点，继续加强无症状感染者筛查防控，进一步扩大检测范围、提高检测效率、加强检测服务。对重点人群和特殊场所人员应检尽检；鼓励机关、企事业单位和个人根据复工需求进行筛查，愿检尽检、能检尽检。要继续加强流调队伍建设，强化发热门诊闭环管理，及时深入开展流调，堵住所有可能引发疫情反弹的漏洞。对排查出的无症状感染者和密接者应调尽调、应隔尽隔。

“精细化管理更考验城市管理者的智慧、能力和水平。”应勇要求，要继续做好社区精准防控，筑牢“内防反弹、外防输出、严防输入”的重要防线。要准确把握生产生活秩序逐步走向全面恢复的大方向，因时因势调整工作着力点和防控举措，强化分类施策、精细管理。要严格落实小区“身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴”要求。毫不放松严防输入，做实境外来鄂人员数据信息闭环和全流程管理工作闭环。

应勇强调，要把稳投资、稳增长摆在更加突出位置，在常态化防控中有序恢复生产生活秩序，落实复工复产复市政策，加快修复城市功能，抢时间抢机遇抢要素、优服务优管理优环境，加大招商引资力度，大力发展线上经济、数字经济、大健康产业，促进消费回补，培育壮大新经济新产业新模式。

应勇还说，要切实维护政治社会大局稳定，统筹抓好疫情防控、经济发展、民生保障、社会稳定、安全生产、意识形态安全、加强党的建设和干部队伍建设等工作。