香港25%的零售店铺或在今年结业 逾万名员工将失业

疫情持续导致香港零售业受冲击，香港零售管理协会一项调查显示，今年底预计有约25%的店铺需结业，逾一万名零售业职员失业。

综合《星岛日报》和香港01报道，香港零售管理协会按调查结果及当地6万2000个零售牌照推算，5月份计划结业占总店铺约5.2%，即2至5月累计5200间店铺结业。另外，有37%受访企业表示其营运能力不多于四个月，约两成称可支持五至八个月，协会料5至8月会有6600间店铺结业。协会担心至年底情况继续恶化，每四间铺将有一间需结业。

调查显示，以目前的情况来看，96%受访公司指出现亏损，66%公司表示亏损严重，而32%公司在2月已要求员工放无薪假，这个数字在5月将翻倍，逾64%公司预计5月会要求员工放无薪假。协会推算，2月至5月期间，香港将会有超过一万名零售业员工失业，又料今年过后全港将会有逾1万5000间零售店铺关闭。

针对纾困措施，调查指，54%公司认为业主适切减租最有帮助，而16.5%公司指获政府防疫基金每店八万元资助最有帮助。此外，有72%公司表示有获得业主减租，但84%公司认为减租幅度不足够，主要原因是覆盖率不足；有一半受访公司表示只有一半或不足一半的店铺获得减租。

据协会调查中，商场业主普遍愿意减租两至三成，为期一至三个月；街铺业主则减租一至三成，为期二至五个月。协会主席谢邱安仪认为，目前减租幅度不够深、减租月份亦不够长，呼吁业主提供逼切租金支援，“挤牙膏式”的减租步伐令业界难以挨过寒冬，即使政府资助薪金业只是浪费。

协会的调查在3月30至4月9日期间进行，而第二轮防疫抗疫基金在4月8日公布，因此调查未能充分反映业界对第二轮措施的意见。谢邱安仪相信，第二轮措施将有助减慢裁员及结业步伐，但对业界而言设有限制，如零售员工收入以佣金为主，参考市道较的差1至3月薪金发放资助，将未能照顾雇员的整体收入。

本次调查收到152间零售公司回覆，中小企占当中六成，涉及3300多间零售店铺，涵盖11个类别，包括化妆品、时装饰物等。雇员人数达5万9000多人，约占整个零售业员工23%。