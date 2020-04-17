中国央行行长：生产生活秩序加快恢复 经济增长保持韧性

中国央行行长易纲昨日（16日）指出，中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。

据中国人民银行办公厅官网消息，第41届国际货币与金融委员会（IMFC）会议昨日以视频形式召开，中国人民银行行长易纲在会议上介绍了中国经济形势，表示中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。

他也强调，中方将支持国际货币基金组织（IMF）在全球金融安全网中发挥核心作用，继续促进国际宏观经济政策协调，并为成员国抗击疫情提供有力支持，促进全球经济增长和金融市场稳定。

该会议提到，疫情使全球陷入前所未有的危机，今年全球经济将大幅收缩，预计明年将复苏。许多国家面临严峻挑战，特别是新兴市场经济体和发展中国家将面临出口需求与大宗商品价格下降、资本外流等多重挑战。

会议承诺，各方将继续使用所有可用的政策工具抗击疫情、保护就业和恢复经济。各方已采取多项宏观经济措施，并将在必要时进一步采取财政、货币和金融稳定政策，以促进经济强劲、可持续、平衡和包容增长。

会议强调，各方支持IMF通过资金支持、政策建议与能力建设来为成员国提供帮助，欢迎IMF为应对危机推出的一揽子措施，包括提高紧急融资额度、推出短期流动性贷款工具等。