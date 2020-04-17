焦雅辉回应对中国病亡率低的质疑：征调最优资源体现制度优势

中国国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉昨日（16日）回应外媒质疑中国病亡率低的问题时说，中国所有公布出来的信息都是公开、透明的，救治率比较高的原因是因为中国所拥有的制度优势，让医疗资源能快速到位，救治更多患者，这是一些欧美国家办不到的。

据澎湃新闻报道，昨日一场面向中外媒体的记者见面会在武汉举行，焦雅辉在会上针对外媒提出的有国家质疑中国病亡率低的问题回应说，在武汉，目前统计的病亡率是5.5%，最终的病亡率统计需要等到疫情都结束后才能完整了解这个疾病的致病力到底有多强。

她强调，在中国所有公布出来的信息都是公开、透明的，世界卫生组织也组织专家到包括武汉在内的中国很多城市的医院、疾控中心了解过救治情况，世界卫生组织从第三方的角度对于中国整个疫情防控和数据给予了非常客观、公正的评价。

“其实早期在武汉病亡率也是很高的，达到了10%，因为早期我们对于传染病还没有足够认识，特别是新冠肺炎传播力非常广，全球都有共识，因此对医疗资源来说是非常大的挑战。”焦雅辉指出，中国利用制度优势，可以在短期内征用几千张床位的医院作为定点医院，而欧美很多发达国家的医院规模不是很大，在中国征用两三家医院就可以达到欧美征用十几家医院的床位规模。中国可以调集全国医务人员来支援武汉，这也是欧美一些国家做不到的。

她表示，包括这次很多国家都在借鉴的中国经验就是方舱医院建设，中国有国家紧急医学救援队，武汉还有这么多大型体育馆、会展中心等场馆设施，可以短时间内扩充床位，所以医疗资源的快速到位可以把患者更多地收治进来，“这也是我们救治率比较高的原因”。焦雅辉指出，欧美有些国家的患者没有办法住进医院，是病亡率比较高的因素。

此外，焦雅辉也说，全中国最好的资源都用于了重症患者救治、武汉“封城”等措施都是中国抑制疫情传播、发生病亡人数较低的原因。

焦雅辉称，中国政府的态度比较坚决，武汉是一座超过1000万人口的城市，包括武汉在内的整个湖北其他地级市都采取关闭离汉离鄂通道的做法，这种做法现在在世界上其他国家是没有看到的。有些国家的政府犹豫不决，想采取措施，但是又不坚决、不彻底，所以导致疾病在不断发生，疫情曲线不断往上走。

“中国有句话叫一方有难、八方支援，在这么大的城市采取封城的状态下，我们国家给拨款，全国各地给它支援物资，保证包括武汉在内的湖北人民正常生活，这也是我们采取封城措施的很大底气。”她表示，中国政府有了这样的决心和勇气，可以在短时间内改变疾病流行的曲线，这也是中国能够降低病亡率的有效措施。

焦雅辉最后说，“作为其他国家更需要做的不是说质疑中国的数字问题，而应该是要坚定信心，把中国的这些实实在在的经验学过去，患者的生命高于一切，采取措施救治这些患者，应收尽收，应治尽治，这才是降低病亡率最有效的措施。”