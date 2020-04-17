中国第一季经济下降6.8% 数十年来首现萎缩

受冠病疫情冲击，中国经济数十年来首次萎缩，今年第一季国内生产总值（GDP）同比下降6.8％。

中国国家统计局今早公布的数据显示，第一季GDP为20万6504亿元（人民币，4万1536亿新元），按可比价格计算，同比下降6.8%。这是1992年中国官方开始发布季度GDP数据以来，首次出现负增长，显示冠病疫情对一季度中国经济造成沉重打击。

各项经济指标与去年同期相比全面萎缩，全国规模以上工业增加值下降8.4%；货物进出口总额下降6.4%；全国固定资产投资萎缩16.1%；社会消费品零售总额大跌19%。

不过，根据官方数据，就业情况并未因疫情显著恶化。3月份全国城镇调查失业率是5.9%，比2月份降低0.3个百分点；25岁到59岁的就业主体人群调查失业率是5.4%，比上月降0.2个百分点。

市场反应波澜不惊

中国从1月下旬开始采取严格的疫情防控措施，社会经济活动几乎全面停摆，2月份大部分时间，各地工厂、企业仍处在停工停产状态，商店、餐馆都闭门歇业，因此第一季度糟糕的经济表现在意料之中。

各项经济数据今天上午10时发布后，市场反应波澜不惊，据彭博社数据，截至上午10时02分，上证综指微涨0.7%，人民币兑美元微涨0.2%。

中国国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛胜勇今早在发布会上研判，当前国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，中国防范疫情输入压力不断加大，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。

中国官方：二季度经济会明显好于一季度

但他也指出，今年3月的经济运行情况比1月至2月明显改善，这是一个基本判断，这种改善的势头应该能延续，特别是随着复工复产加快推进，以及更大力度政策出台，二季度中国经济表现会明显好于一季度。

对于中国是否会下调年度经济增长目标，毛胜勇回应说，按照惯例，中国每年主要经济社会发展目标都是在两会（全国人大、政协会议）期间的政府工作报告中向社会公布，今年为有效防控疫情，两会推迟召开，目前还不掌握具体情况。

国际货币基金组织本周大幅下调全球经济增长预期，预计全球经济今年萎缩3%，但该组织认为，中国今年仍可能实现1.2%的小幅增长。接受路透社最新调查的经济学者则预估，今年中国经济增幅约为2.5%。

（联合早报北京特派员杨丹旭）