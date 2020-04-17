中国45项冠病临床试验被撤销 钟南山：因疫情被快速遏制

中国2019冠状病毒疾病临床试验约有45项被撤销，对此，中国工程院院士钟南山指出，主要原因为疫情上升的势头被遏制住，导致很难在中国进行大规模临床药物和治疗相关研究。

据《中国科学报》报道，截至4月15日，中国临床试验注册登记信息中，已有45项冠病试验被撤销。对此，钟南山表示，很大的原因在于中国两周之内就把疫情上升的势头遏制住了。在此前提下，钟南山说，目前在中国进行大规模临床药物和治疗相关研究，已经没有机会。“疫情暴发时，所申报的项目很多都是针对新冠肺炎治疗情况的具体观察。现在病人都没有了，怎么观察？”

报道指，中国国家卫生健康委员会自1月23日起实施对疫区进行重点防控治疗，同时在全国进行群防群治的方案。钟南山说，此后，疫情就得到了控制。

据报道，此次冠病临床试验中，针对利托那韦、洛匹那韦等艾滋病药物的相关试验有10多项，还有不少关于阿比多尔和奥司他韦等流感药物的试验。对此，钟南山认为，“现在看来，阿比多尔、洛匹那韦等很多相似的药物治疗效果仍未明晰，未来对相似的药物会建立更加严格的审批制度。”

此前，据世界卫生组织统计，截至4月7日，全球冠病临床试验共立项927个。其中，中国以581项占接近三分之二。对于中国临床试验立项占比高，钟南山这“并不奇怪”。他称，这主要是因为中国是最早发现病毒的地方，相关研究也开展得最早。

钟南山说，对这近600项临床试验“不要完全否定”。这本身说明大家对研究一些新的治疗药物和方法具有很高的热情，这在十几年前是根本不可想象的。他也指出，这说明不管是中国国家药监局，还是科技部、卫健委，都在鼓励临床药物、技术等的研发。

“冠病疫情是一场遭遇战，现在不知道什么药有用，多做一些研究是对的。”钟南山说。

不过，据世界卫生组织官网4月15日更新的最新统计，全球临床试验已增至1135项。而截至4月16日，中国批准的相关项目总数为598项，占比已从一周多前全球的近三分之二，降至约一半。