武汉市订正疫情数据 死亡人数核增1290例

中国武汉市疫情早期由于2019冠状病毒疾病患者激增，医疗资源无法负荷，因此存在漏报、误报等现象。该市今日（17日）订正疫情数据，截至4月16日24时，确诊病例核增325例，累计确诊病例数订正为50333例；确诊病例的死亡病例核增1290例，累计确诊病例的死亡数订正为3869例。

据新华社的消息，武汉市疫情防控指挥部通报，截至4月16日24时，原对外公布武汉市确诊病例为50008例，因部分患者曾跨区就诊、到多家医院就诊，导致重复报卡的217例应核减；因迟报漏报未及时公布的既往病例542例应核增，实际累计确诊病例应订正为50333例。

另外，截至4月16日24时，武汉市原对外公布确诊死亡病例为2579例，其中重复报卡的确诊病例、非冠病的其他病例共164例应核减；未住院死亡未能上报疾控信息系统，以及部分医疗机构迟报漏报的确诊病例共1454例应核增，实际累计确诊病例死亡数应订正为3869例。

武汉市疫情防控指挥部指出，冠状疫情是新中国成立以来，发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。武汉市作为全国疫情防控决战决胜的主战场，目前疫情传播已基本阻断，离汉通道已解除管控，为全面详细开展疫情数据核查订正工作创造了有利条件。对涉及确诊、死亡等疫情信息，均应及时报告，并公开透明、实事求是予以发布。

指挥部承认，出现以上数据差异的原因为疫情早期病人激增，导致医疗资源挤兑，收治能力严重不足，有些患者没有入院治疗，在家中病亡，导致有漏报的情况。此外，在救治高峰期，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，因此客观上存在迟报、漏报和误报现象。

另外，指挥部也说，由于收治患者的定点医疗机构快速增加，既有部属、省属、市属和区属医院，也有企业、民营医院和方舱医院等，导致少数医疗机构未能及时与大疫情网对接、报送信息。同时，有些死亡病例信息登记不全，因此存在重报、误报情况。

对此，指挥部对通报数字主动进行订正。具体而言，指挥部于3月下旬，专门成立涉疫大数据与流行病学调查组，线上利用市疫情防控大数据信息系统、市殡葬信息系统等，对冠病确诊病例、死亡病例进行线上比对、去重、补全；线下按照全覆盖、无遗漏要求，对所有涉疫地点数据进行全采集，包括发热门诊、医院、方舱、隔离点、涉疫社区，以及公安、司法、民政等部门管辖的监所、养老机构等特殊场所，对所有病例个人信息全采集，通过医疗机构、街道社区、基层派出所、患者所在单位及家属，逐人排查核对，确保每一个病例准确无误。



