上周接任山东省委副书记的李干杰，今日（17日）正式担任山东省副省长、代理省长。

据山东省人大常委会办公厅官方微信的消息，山东省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议今日决定，接受龚正辞去山东省省长职务的请求，李干杰任山东省副省长、代理省长。

另外，菏泽市人民代表大会常务委员会补选李干杰为山东省第十三届人民代表大会代表，经山东省第十三届人大常务委员会今日会议审议，确认李干杰的代表资格有效。目前，山东省第十三届人民代表大会实有代表902名。

在原中共山东省委书记、省长龚正上个月转任上海代市长后，中国生态环境部长李干杰上周接任山东省委副书记职务。现年55岁的李干杰，深耕环保领域已有20余年。他的本科和研究生均就读于清华大学，1989年7月从核反应堆工程与安全专业硕士毕业后，在国家核安全局北京核安全中心工作，历任国家安全总局核安全与辐射环境管理司副司长、核安全中心主任等职务。

李干杰在42岁时出任国家核安全局局长兼国家环境保护总局副局长，在环保总局在2008年改为环境保护部时，李干杰的职称也成为环境保护部副部长。担任副部长八年后，李干杰迎来一次短暂的地方从政经历。在2016年10月，李干杰首次赴地方工作，任中共河北省委副书记。2017年5月，李干杰接替出任北京市长的陈吉宁，出任环保部部长。2018年3月，环境保护部改组为生态环境部，李干杰担任该部首任部长。

据早前报道，李干杰被中国媒体称为“环保老兵”，环保系统对李干杰的业务水平评价很高，“工作干练”“亲和力强”等成为很多与他有接触的环保人士最普遍的赞誉。