武汉捐助内蒙古1500万人民币的物资

中国湖北省重症病患人数降至两位数，防控形势向好，该省武汉市今日（17日）向内蒙古满洲里捐赠价值1500余万元（人民币，下同，约301万新元）的医疗物资，包括体外肺膜氧合机（ECMO）、有创呼吸机等物资。

据《人民日报》报道，今日在武汉市华中科技大学同济医学院附属协和医院、同济医院的门口，均出现迅速搬运各类医疗物资的人员，准备将价值1500余万元的医疗物资搬运到武汉天河机场。该批物资将乘专机被运往内蒙古满洲里。

据悉，本次捐赠的物资包括抗疫一线最需要的体外肺膜氧合机（ECMO）两台、有创呼吸机八台、无创呼吸机55台、制氧机50台，以及心电监护仪、血气分析仪、注射泵等。此外，武汉同济医院还捐赠了七台救护车，包括五台负压救护车。这些救护车将通过铁路运至满洲里。

据报道，华中科技大学同济医学院附属同济医院、协和医院是湖北省最顶尖的两家三甲医院，疫情暴发后，两家医院承担了大量的冠病患者，特别是重症、危重症患者救治任务。在最艰难的时刻，内蒙古等各兄弟省市均派出医疗队员、捐赠医疗物资，向这两家医院给予帮助。

目前，湖北省疫情防控形势积极向好，住院患者人数仅余100多位，重症、危重症患者人数已降至两位数，而满洲里等地外防输入的压力近期则有加剧的情况。此前，华中科大同济医院已经先后调拨了500余万元的医疗物资紧急驰援黑龙江省。